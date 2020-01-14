14 Янв. 2020 2020-01-14T15:18:51+03:00

Тюменец почти две недели держал под замком любимую. Фото - СКР.

В настоящее время обвиняемый задержан и сам заключен под стражу

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В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 36-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют сразу по трем статьям: «Угроза убийством», «Оскорбление представителя власти» и «Незаконное лишение свободы».

– 29 ноября прошлого года в селе Шорохово между сожителями произошла ссора. Мужчина схватил топор и, угрожая убийством, замахнулся им в сторону своей возлюбленной. Позже на место прибыл участковый. Человек в погонах не напугал пьяного злоумышленника, и осужденный начал всячески оскорблять представителя власти, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

2 декабря тюменец закрыл потерпевшую в доме, чтобы она не смогла дать в суде показания против него. Участковый освободил женщину лишь спустя 11 дней заточения.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU