2020-01-14T15:14:03+03:00
Общество

В Тюмень завезли крупную партию современных контейнеров для сбора мусора

Воспользоваться баками можно будет в самое ближайшее время
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени появятся новые баки для сбора мусора. Фото - "ТЭО".В Тюмени появятся новые баки для сбора мусора. Фото - "ТЭО".
Изменить размер текста:

В Тюмень прибыло 550 штук контейнеров для сбора ТБО. Совсем скоро органы местного самоуправления сформируют заявки на обновление контейнерного парка.

– В прошлом году приобрели 9 600 баков, из них 8 017 – это евроконтейнеры, еще 1 583 штуки – стандартные металлические емкости. Тип контейнера, который устанавливается на площадку, определялся исходя из условий и нужд конкретной местности, – рассказали в пресс-службе ТЭО.

Также стало известно, что в настоящее время контейнерный парк региона состоит из 24 434 емкостей. Новыми баками можно будет пользоваться уже в ближайшее время. Компания установит их сразу же, как только заявки муниципалитетов будут согласованы профильным департаментом правительства Тюменской области.

В пресс-службе отметили, что контейнеры удобны, мобильны и отличаются стойкостью к различного рода погодным явлениям. К тому же они не требуют подкраски.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Моор поздравил тюменцев, завоевавших медали на Жаутыковской олимпиаде
Антипинский НПЗ попросил суд не рассматривать заявление «дочки» французского холдинга
Следователи разберутся, почему пожилая ялуторовчанка мерзнет в разваливающемся бараке
Тюменец почти две недели держал под замком любимую
В Тюмень завезли крупную партию современных контейнеров для сбора мусора
Почти пятьдесят наркопритонов прикрыли полицейские в Тюмени
Тюменские предпенсионеры могут получить стипендию
Тюменца арестовали за сожженный в печи паспорт сожительницы
Тоболяк отметелил стулом друга, который толкнул свою любимую
Тюменцы выбрали скверы, которые благоустроят в 2021 году
Врачи уберегли пожилую тюменку с инсультом от инвалидности
Три человека серьезно пострадали в ДТП на Велижанском тракте
В Тобольске готовятся к крещенским купаниям
В тюменской больнице открылся «островок радости»
Не дожил несколько дней до 8 лет: в Тюменской области молодая автоледи насмерть сбила мальчика
В Тюмени маршрутка задавила пенсионерку