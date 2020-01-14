В Тюмень завезли крупную партию современных контейнеров для сбора мусора

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:14:03+03:00

Воспользоваться баками можно будет в самое ближайшее время

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В Тюмень прибыло 550 штук контейнеров для сбора ТБО. Совсем скоро органы местного самоуправления сформируют заявки на обновление контейнерного парка.

– В прошлом году приобрели 9 600 баков, из них 8 017 – это евроконтейнеры, еще 1 583 штуки – стандартные металлические емкости. Тип контейнера, который устанавливается на площадку, определялся исходя из условий и нужд конкретной местности, – рассказали в пресс-службе ТЭО.

Также стало известно, что в настоящее время контейнерный парк региона состоит из 24 434 емкостей. Новыми баками можно будет пользоваться уже в ближайшее время. Компания установит их сразу же, как только заявки муниципалитетов будут согласованы профильным департаментом правительства Тюменской области.

В пресс-службе отметили, что контейнеры удобны, мобильны и отличаются стойкостью к различного рода погодным явлениям. К тому же они не требуют подкраски.

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ИСТОЧНИК KP.RU