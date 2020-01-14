Тюменские предпенсионеры могут получить стипендию
Более шестисот тюменцев предпенсионного возраста получили профобразование в 2019 году. Самое популярное направление стало бухгалтерский учет и налогообложение, а также управление персоналом и кадровое делопроизводство.
Как стало известно, с этого года ежегодно планируется обучать не менее пятисот граждан в возрасте от 50 лет и старше.
– В этом году одним из перспективных направлений будет обучение современным информационно-коммуникационным технологиям. Стоимость обучения одного человека за курс составит не более 53,4 тысяч рублей. Сроки освоения образовательных программ могут быть различными, но не более трех месяцев, – рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения Тюменской области.
Что интересно, ищущие работу граждане в ходе обучения получают стипендию в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент.
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ИСТОЧНИК KP.RU