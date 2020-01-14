Тюменца арестовали за сожженый в печи паспорт сожительницы

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:58:34+03:00

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В ярковскую полицию обратилась жительница села Аксарино. Женщина заявила, что сожитель сжег в печи ее паспорт.

– Между сожителями произошла ссора, в результате которой женщина попросила уйти мужчину из дома. Тот на просьбу не отреагировал, тогда потерпевшая позвала на помощь родственников. После этого тюменец все же собрал свои вещи, при этом похитив паспорт любимой, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что нарушитель выкинул документ в растопленную печь и покинул дом. В настоящее время 36-летний ранее судимый злоумышленник свою вину признал.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU