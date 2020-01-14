14 Янв. 2020 2020-01-14T12:07:00+03:00

Тюменцы выбрали скверы, которые благоустроят в 2021 году. Фото: Вадим Бегун

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Тюменцы выбрали территории, которые необходимо благоустроить. Свой голос они могли отдать на портале «Я решаю!».

Выбор шел из 95 городских территорий, «повезло» лишь четырем из них. Так, в следующем году власти с подачи горожан намерены продолжить благоустраивать Заречный парк, в Калининском округе будет обновлен сквер Железнодорожников, который располагается по улице Трактовой, а в Восточном – Восточный сквер. Кстати, здесь облагородят не только территорию сквера, но и прилегающую к нему территорию и проезжую часть улицы 30 лет Победы.

Благоустройство затронет и Славянский сквер по улице Тульской, который находится в Центральном административном округе между улицами Республики и Рижской.

– Отбор территорий и процесс голосования за них проводятся заранее, поскольку после выбора необходимо разработать проект и обсудить его с тюменцами. Это требует определенных временных затрат. На это отводится 2020 год, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там уточнили, что уже в следующем году можно будет приступить к строительно-монтажным работам. Сейчас задача проектировщиков – систематизировать все интересные мысли и пожелания тюменцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU