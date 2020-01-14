14 Янв. 2020 2020-01-14T12:20:36+03:00

Три человека серьезно пострадали в ДТП на Велижанском тракте. Фото - "АВТО Тюмень".

Изменить размер текста: A A

Накануне, 13 января, на Велижанском тракте произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Здесь лоб в лоб столкнулись «Митсубиси» и «Киа».

– По предварительным данным, водитель корейской иномарки превысила скорость. Автомобиль выбросило на встречную полосу, произошло лобовое столкновение с японской машиной, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

В результате ДТП три человека получили травмы, их доставили в областную клиническую больницу № 2.

По информации департамента здравоохранения региона, у пострадавшего мужчины медики диагностировали травму грудной клетки, у одной из женщин – сотрясение головного мозга. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Еще одна женщина получает лечение в отделении реанимации по поводу тяжелой сочетанной травмы.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU