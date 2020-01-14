Врачи уберегли пожилую тюменку с инсультом от инвалидности

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:19:26+03:00

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85-летняя тюменка перед Новым годом попала на больничную койку с инсультом. Родственники вовремя вызвали скорую.

Проснувшись утром, бабушка почувствовала слабость в левой руке и ноге и тут же сообщила об этом родным. Дочь заметила, что левая сторона лица матери «сползла» вниз. В ОКБ № 2 у пациентки диагностировали ишемический инсульт.

– Врачам удалось безоперационным способом устранить тромб, восстановить кровоток в головном мозге и тем самым уберечь женщину от тяжелых последствий ишемии. Под Новый год бабушка уже была выписана из стационара. Она смогла снова самостоятельно передвигаться, лицо приобрело прежнюю симметричность, – рассказала пресс-секретарь больницы Анастасия Дембицкая.

В медучреждении добавили, что только за один день – 2 января – тромболитическая терапия была проведена троим пациентам – 73-летней женщине и мужчинам 42 и 57 лет. Их удалось спасти благодаря бдительности родственников и профессионализму врачей.

На сегодняшний день мужчины выписаны из стационара со значительным улучшением самочувствия, пожилая тюменка также готовится к выписке: ее здоровье улучшилось, неврологических проблем не наблюдается.

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ИСТОЧНИК KP.RU