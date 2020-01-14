Тоболяк «отметелил» стулом друга, который толкнул свою любимую

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:34:15+03:00

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В селе Сетево 34-летний мужчина получил травму головы. По нему прошелся стулом друг, который пришел в гости.

– Пострадавший распивал алкоголь со своим приятелем. В ходе застолья потерпевший толкнул свою сожительницу. Это не понравилось гостю, и он решил заступиться за женщину. 36-летний тоболяк схватил стул и два раза ударил им по голове хозяина квартиры. Женщина тут же вызвала скорую помощь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что полицейские сразу же задержали ранее неоднократно судимого подозреваемого и доставили в отдел полиции. В настоящее время задержанный свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU