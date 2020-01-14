В Тюмени выберут лучшего школьного повара

14 Янв. 2020 2020-01-14T07:17:50+03:00

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В Тюмени стартовал прием заявок на участие в конкурсе среди поваров образовательных учреждений города. Мероприятие проводится ежегодно в рамках проекта «Здоровая школа».

По информации департамента потребительского рынка администрации города Тюмени, участниками конкурса могут стать повара-бригадиры и рядовые повара школьных столовых с действующей санитарной книжкой.

– Для участия необходимо до 3 февраля направить на электронный адрес ViпоgгаdоvаОV@tуumеn-сitу.гu заявку и фотографию приготовленного горячего блюда на основе рыбного фарша в оригинальном оформлении на основе продуктов детского питания, используемых для приготовления блюд школьного меню, с соблюдением технологии, – сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что победители получат денежные призы и звание лучшего школьного повара года. Награждение победителей пройдет в июне.

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ИСТОЧНИК KP.RU