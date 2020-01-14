Торопился на такси: у тюменца на вокзале украли сумку с важным содержимым
В тюменскую полицию на транспорте обратился молодой человек. Он сообщил, что неизвестный похитил его ноутбук на железнодорожном вокзале.
– Мужчина приехал на вокзал после работы и ожидал такси в город. После того как поступил звонок от оператора, молодой человек поторопился и забыл сумку с ноутбуком в зале ожидания. Вернувшись, ее он там уже не обнаружил, – рассказала пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД на транспорте Ольга Гультяева.
Злоумышленником оказался 36-летний житель города Ржев Тверской области. В тот день мужчина приехал в Тюмень, чтобы устроиться на работу, и коротал время до утра в здании вокзала. Он как раз и присел рядом с потерпевшим, который оставил сумку.
В отношении жителя Тверской области возбудили уголовное дело. В настоящее время оно направлено в суд для принятия законного решения.
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ИСТОЧНИК KP.RU