Тысячи единиц оружия изъяли росгвардейцы у тюменцев в прошлом году

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:43:12+03:00

Более трех тысяч единиц оружия изъяли росгвардейцы у тюменцев в прошлом году. Фото - управление Росгвардии по Тюменской области.

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В 2019 году у тюменцев было изъято более трех тысяч единиц оружия. Всего же за прошлый год росгвардейцы проверили свыше пятидесяти объектов хранения оружия юридических лиц и пять тысяч владельцев гражданского оружия.

– За время трех ОПМ «Арсенал» у юридических лиц изъято 18 единиц служебного оружия и более 14 500 патронов к нему. По всем нарушениям вынесены письменные предписания, а также составлены протоколы об административном правонарушении. У тюменцев, владеющих оружием различного вида, выявлено более 300 нарушений правил оборота, – рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что у местных жителей изъято более 350 единиц оружия и около 70 патронов. Всего за предыдущий год правоохранители забрали в регионе свыше трех тысяч единиц оружия и более 1 200 патронов к нему. Сами граждане добровольно сдали всего порядка 60 единиц оружия.

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ИСТОЧНИК KP.RU