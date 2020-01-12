2020-01-12T14:11:45+03:00
Звезды

Тюменцы продублировали индийский фильм с Ритиком Рошаном «Бой»

Картина с успехом прошла в Индии [видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: кадр из фильмаФото: кадр из фильма
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Тюменцы приняли участие в дубляже индийского фильма «Бой» с участием знаменитых актёров Ритика Рошана и Тайгера Шроффа. Картина с успехом прошла в Индии, у неё уже есть русские субтитры, но для широкого проката нужен был полный дубляж.

Дублированием картины занималась представитель компании Indian Films Russia тюменка Венера Камалова, радиоведущая, диктор Мария Бакута, звукорежисер Роман Газидуллин, Иван Тищук, Динар Абдуллин, екатеринбуржец Данил Тянькин и москвич Дмитрий Виноградов.

По словам Венеры, компания работает с официальными представителями индийского кино в России. Картина выйдет в прокат в кинотеатрах крупных российских городов. Вероятно, что в Тюмени фильм тоже будет показан.

– Сейчас фильм уже озвучен, записан, проходит процесс подготовки, в 20 числах февраля его смогут увидеть российские зрители, – рассказала Венера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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