2020-01-11T08:06:05+03:00
Общество

Проект «Фотоистория Тюменской области» продолжает свою работу

На сегодняшний день на портале опубликовано более 6,5 тысяч фотографий
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Проект «Фотоистория Тюменской области» продолжает свою работуПроект «Фотоистория Тюменской области» продолжает свою работу
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Старый Новый год можно отметить с креслом-качалкой и рядом с ёлкой, украшенной гирляндами, в ТРЦ «Гудвин». Именно здесь 14 января последний день работает фотозона проекта «Фотоистория Тюменской области». Все фотографии, которые получатся, можно выложить на сайте тюменскаяобласть.рф, который в 2020 году продолжит свою работу. Чем больше будет фотографий – тем интереснее и разнообразнее будет история Тюменской области, рассказанная его жителями.

Информационные стойки «Фотоистории Тюменской области» в «Гудвине» и «Сити Молле» продолжат свою работу. Если нет возможности самим загрузить снимки на сайт, можно принести и в пункты бесплатной оцифровки. Волонтёры переведут фотографии в цифровой формат и разместят их на сайте.

На сегодняшний день на портале опубликовано более 6,5 тысяч фотографий, благодаря которым в режиме реального времени формируется фотолетопись Тюменской области. Здесь можно найти кадры от жителей Ханты-Мансийска, Муравленко, Когалыма, Ишима, Тюмени и других городов.

Жители региона проявили к проекту большой интерес и активно размещали снимки на сайте, поэтому было принято решение продлить проект ещё на некоторое время. Снимки принимаются и любительские, и профессиональные.

Чтобы принять участие в проекте, нужно: - зайти на сайт тюменскаяобласть.рф; - в разделе «Конкурс» ознакомиться с требованиями к снимкам; - загрузить фото на сайт.

За новостями проекта можно следить в группе во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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