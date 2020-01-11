2020-01-11T07:36:45+03:00
Новый год 2020

Ветеранов тюменского госпиталя поздравили с наступившим 2020 годом

Экс-пограничники организовали для пациентов праздничный концерт
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Ветеранов тюменского госпиталя поздравили с наступившим 2020 годомВетеранов тюменского госпиталя поздравили с наступившим 2020 годомФото: pixabay.com
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Общественная организация «Ветераны-пограничники Тюменской области» во главе с председателем правления Нурдином Ибрагимовым поздравили пациентов госпиталя для ветеранов войн с Новым 2020 годом. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, экс-пограничники организовали для ветеранов, которые проходят лечение и реабилитацию в госпитале, концерт и пожелали им здоровья и долголетия в новом году.

В финале встречи прошло торжественное награждение сотрудников госпиталя и главврача Альберта Юсупова грамотами и благодарственными письмами за внимательное и чуткое отношение к ветеранам, а также отличное знание дела и добросовестное исполнение своих обязанностей.

Общественники считают, что ветераны боевых действий продолжают традиции крепкого боевого братства, активно ведут патриотическую и просветительскую работу, оставаясь примером мужества и преданности Родине. Благодарность представителям военного и послевоенного поколений – достойное проявление этих черт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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