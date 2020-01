Погода в Тюмени 11 января: в Страшный день обращайте внимание на ветер

11 Янв. 2020 2020-01-11T05:55:19+03:00

В Тюмени сегодня, 11 января, ожидается облачность с прояснениями, небольшой снег. Ветер будет дуть юго-западный 6-11 м/с, температура воздуха ночью -8…-13… C, местами до -18 C, днем -6…-11 C, местами до -16 C.

По народному календарю 11 января – Страшный день. Такое название он получил потому, что в этот вечер будет неистовать нечистая сила. Чтобы уберечься от неё, нужно было совершать определённые обряды (разжигать костёр, трясти солому со своих постелей и т.д.). А ещё в этот день детей полагалось тщательно оберегать от злых сил молитвами и заботой.

Смотрели и на погоду. Если дует северный ветер, а облаков на небе нет, то скоро начнутся морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU