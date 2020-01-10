2020-01-10T08:43:04+03:00
Общество

Тюменский дом печати могут приватизировать

Это не первая попытка, ранее аукцион был отменен
Вадим Бегун
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Тюменский Дом печати могут приватизировать. Фото - 2Гис.Тюменский Дом печати могут приватизировать. Фото - 2Гис.
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В Тюмени могут приватизировать акционерное общество «Тюменский дом печати». В настоящее время здесь размещаются редакции нескольких СМИ.

Из информации, опубликованной на сайте правительства, следует, что планируется продать 170 070 акций общества. Напомним, что попытка реализовать «Тюменский дом печати» была три года назад. Тогда стартовая цена АО составляла 280 миллионов рублей.

Стоит отметить, что акционерное общество находится в федеральной собственности (им управляет ЗАО «Российские газеты»).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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