2020-01-10T06:53:51+03:00
Общество

На улице Щербакова в Тюмени обесточат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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На улице Щербакова в Тюмени обесточат светофоры.На улице Щербакова в Тюмени обесточат светофоры.Фото: Вадим Бегун
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 10 января, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 13.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Щербакова и Мелиораторов.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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