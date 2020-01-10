2020-01-10T09:32:48+03:00
Происшествия

Тюменец отказался кормить малолетнего сына и напал на любимую с ножом

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец отказался кормить малолетнего сына и напал на любимую с ножом.Тюменец отказался кормить малолетнего сына и напал на любимую с ножом.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В ялуторовскую полицию позвонил местный житель. Мужчина сообщил, что из квартиры его соседей доносятся крики о помощи.

Участковый уполномоченный полиции, прибывший по указанному адресу, задержал подозреваемого. Оказалось, что конфликт начался между сожителями на семейно-бытовой почве.

– Причиной ссоры стал отказ мужчины от кормления малыша в ночное время. Этим гражданин нарушил установленный в семье порядок. Замечания жены вызвали у него приступ агрессии. Ранее судимый 23-летний житель Ялуторовского района стал угрожать ножом своей второй половине, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что женщина начала кричать и стучать по батарее отопления, чем и привлекла внимание соседей. По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, согласно данной статье, – лишение свободы на срок до двух лет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские врачи выходили малышку с экстремально низкой массой тела
В Тюмени со вчерашнего вечера ищут двух пропавших мальчиков
Более 30 тюменцев остались без путевок из-за обмана директора турфирмы
Имущество Антипинского НПЗ оценили почти в 200 миллиардов рублей
Тюменский дом печати могут приватизировать
Вышедший из тюрьмы тоболяк обкрадывал знакомых в новогодние праздники
Порядка восьми тысяч деревьев высадят в Тюмени в этом году
Тюменец отказался кормить малолетнего сына и напал на любимую с ножом
Тюменцы могут принять участие во втором окружном конкурсе «Команда Урала»
На улице Щербакова в Тюмени обесточат светофоры
Погода на 10 января в Тюмени: ждите снегопада
Александр Сидоров – новый директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области
Смертельное падение, новый детсад и опасная сосиска: публикуем главные новости Тюмени 9 января 2020 г.
«Здравствуй, Новый год!»: ишимец получил бутылкой шампанского по голове
Тоболяку грозит пять лет тюрьмы за украденный с новогоднего стола дорогой смартфон
В тюменской Войновке возведут детский сад
У тоболяка с психическим расстройством забрали водительские права
Директор тюменской УК крупно оштрафован за затопленный подвал
Тюменцы стали чаще жениться
«Уже посинела»: тюменка спасла дочку, которая подавилась сосиской
Тюменские росгвардейцы рассказали о своей работе в Новый год