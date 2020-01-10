10 Янв. 2020 2020-01-10T09:32:48+03:00

Тюменец отказался кормить малолетнего сына и напал на любимую с ножом. Фото: Ольга Крыльцова

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В ялуторовскую полицию позвонил местный житель. Мужчина сообщил, что из квартиры его соседей доносятся крики о помощи.

Участковый уполномоченный полиции, прибывший по указанному адресу, задержал подозреваемого. Оказалось, что конфликт начался между сожителями на семейно-бытовой почве.

– Причиной ссоры стал отказ мужчины от кормления малыша в ночное время. Этим гражданин нарушил установленный в семье порядок. Замечания жены вызвали у него приступ агрессии. Ранее судимый 23-летний житель Ялуторовского района стал угрожать ножом своей второй половине, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что женщина начала кричать и стучать по батарее отопления, чем и привлекла внимание соседей. По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, согласно данной статье, – лишение свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU