2020-01-09T15:28:44+03:00
Общество

Тюменцы стали чаще жениться

Прошлый год выдался урожайным не только на детей, но и на молодоженов
Вадим Бегун
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Тюменцы стали чаще жениться. Фото - 2Гис.Тюменцы стали чаще жениться. Фото - 2Гис.
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Тюменцы стали жениться чаще. Это выяснилось после изучения статистики, приведенной комитетом загс администрации Тюмени.

Как стало известно, всего за 2019 год зарегистрировано 6 702 брака. Это на 313 регистраций больше, чем в прошлом году. В декабре супружескими узами связали себя 545 пар. Для сравнения: в последнем месяце 2018 года было создано 414 семей.

– В уходящем году родилось 13 182 малыша. В декабре на свет появилось 1 160 маленьких тюменцев, – сообщили в ведомстве.

Интересно, что самым последним малышом 2019 года стал маленький тюменец, который родился в 23.16 в перинатальном центре. Первым после полуночи появился на свет еще один «маленький богатырь» – он родился в 00.30 в роддоме № 2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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