Директор тюменской УК крупно оштрафован за затопленный подвал

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:15:38+03:00

Жильцы дома рассказали о своих проблемах в социальных сетях

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Директор тюменской УК «СервисУют» оштрафован за ненадлежащее содержание дома № 1а на улице Ставропольской. Проверка была проведена после публикации жалобы жильцов многоэтажки в социальных сетях.

– Выяснилось, что трубопровод горячего водоснабжения поврежден, затоплено техпомещение, штукатурный и окрасочный слой стен поврежден. То же самое и с потолками в коридорах с первого по пятый этажи, а также с лестничными клетками. Кроме того, электрощитовая на первом этаже не запиралась, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в отношении директора ООО «СервисУют» было возбуждено дело об административном правонарушении. Государственная жилищная инспекция региона подвергла его штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, в адрес руководителя управляющей компании было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Сейчас оно находится на рассмотрении.

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ИСТОЧНИК KP.RU