«Парьтесь на здоровье!»: тюменцам рассказали, на что обратить внимание при посещении бани

9 Янв. 2020 2020-01-09T07:48:28+03:00

Тюменцам рассказали, на что обратить внимание при посещении бани. Фото - pixabay.com.

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Тюменцы узнали, на что нужно обратить внимание при посещении бани или сауны. Интересно, что в таких заведениях нельзя использовать мебель, обтянутую тканью, так как обеспечить их должную дезинфекцию невозможно.

– Работники бани должны быть в чистой спецодежде. В помещениях должна быть оптимальная температура (в раздевальной – температура воздуха 25 – 28°C, в мыльной – не ниже 25°C) и достаточное освещение. Санузлы следует размещать при раздевальных. Для отделки помещений бань используются материалы, устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Кроме того, по информации ведомства, ванны и тазы, предназначенные для мытья, должны быть выполнены из материалов, устойчивых к коррозии и обработке дезинфицирующими средствами.

Посетителям должен выдаваться чистый комплект белья. Допускается использование одноразовых тапочек, простыней, шапочек. В помещениях бани или сауны не должен складироваться мусор.

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ИСТОЧНИК KP.RU