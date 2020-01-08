В Тюмени горело кафе «Ниагара»

8 Янв. 2020 2020-01-08T16:02:13+03:00

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Тюменское кафе «Ниагара», которое расположено в Заречном районе города на улице Рационализаторов, горело сегодня днём, 8 января. Сообщения и видео с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей в местных пабликах.

По словам руководителя пресс-службы Главного управления МЧС России по Тюменской области Сергея Юсько, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 16.20. Первые подразделения прибыли на место происшествия в 16.24, через 6 минут пожарным удалось локализовать пожар. Ликвидировали открытое горение на площади 15 квадратных метров в 16.32.

Тушили пожар шесть машин МЧС и 18 человек личного состава. К счастью, погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU