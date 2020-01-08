2020-01-08T14:15:46+03:00
Звезды

В МТЦ «Космос» можно увидеть круглые картины в виде планет

Выставка картин работает до 20 января
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В МТЦ «Космос» можно увидеть круглые картины в виде планет. Фото: МТЦ "Космос"В МТЦ «Космос» можно увидеть круглые картины в виде планет. Фото: МТЦ "Космос"
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Выставка картин художника и арт-терапевта Ксении Леонович «Космос, как чувство» работает в МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а) до 20 января 2020 года каждый день с 12 до 22 часов. Вход свободный.

Как сообщает «Мой портал», на выставке тюменцы смогут увидеть серию работ «МояQ», куда вошли круглые картины в виде планет, написанные в технике fluid art. По словам организатора выставки Ксении Леонович, коллекция работ создавалась в течение прошлого года.

- В каждой планете запечатаны мои радости, печали и волнения, а также эмоции, вызванные от общения с людьми. Я считаю, что у каждого человека есть свой внутренний космос. И отдельное удовольствие его наблюдать и изображать в своих работах, - отметила Ксения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что 6 января в МТЦ «Космос» прошёл открытый показ рождественских серий популярного сериала «Друзья». Все желающие смогли укутаться в плед, выпить горячего какао и посмотреть рождественские серии «Друзей» на широком экране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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