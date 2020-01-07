2020-01-07T20:57:02+03:00
Происшествия

Раненый ножом тюменец перепугал покупателей сетевого магазина в Антипино

Пострадавший потерял много крови и находится на операции
Алена Кульмухаметова
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Окровавленный тюменец перепугал покупателей сетевого магазина в Антипино. Фото из группы "ЧС - Тюмень" во ВКонтактеОкровавленный тюменец перепугал покупателей сетевого магазина в Антипино. Фото из группы "ЧС - Тюмень" во ВКонтакте
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Пост со знаком 18+ появился сегодня вечером в тюменских пабликах. На фото виден залитый кровью пол магазина и лежащий мужчина. Как оказалось позже, мужчина был ранен ножом.

Очевидцы сообщают, что потасовка произошла сегодня вечером 7 января около одного из супермаркетов в поселке Антипино. Мужчины поссорились и один из оппонентов ударил второго ножом в ногу. Пострадавший упал. Перепуганные посетители вызвали «скорую» и занесли раненого в магазин, чтобы он не замерз.

Рядом с пострадавшим образовалась большая кровавая лужа .Прибывшие на место медики оказали первую помощь и увезли раненого в больницу, где ему проводят операцию.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина прокомментировала корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмени» ситуацию с раненым.

- Вызов поступил в 20.38, повод — ножевое ранение в бедро. На место происшествия направлена фельдшерская бригада, которая по пути попала в ДТП. В 20.50 направлена ближайшая другая свободная бригада медиков, которая прибыла по указанному адресу в 21.06. После осмотра и оказания помощи пациент доставлен в ОКБ № 2, сейчас он на операции по экстренным показаниям.

Добавим, что на месте ЧП работает полиция. Они выясняют причину конфликта и опрашивают очевидцев. Нападавший задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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