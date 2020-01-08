2020-01-08T11:37:08+03:00
Общество

Тюменцам с деменцией поможет восстановиться «Дневник памяти»

Благодаря проекту специалисты смогут контролировать ход заболевания
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцам с деменцией поможет восстановиться «Дневник памяти»Тюменцам с деменцией поможет восстановиться «Дневник памяти»Фото: pixabay.com
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Новое мобильное приложение «Дневник памяти» проекта «Когнитивная IT-лаборатория» разработано специально для людей, которые страдают деменцией. Благодаря проекту специалисты смогут контролировать ход заболевания.

По словам члена правления тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение» Ксении Аухадиевой, мобильное приложение предназначено для тренировки мозга и профилактики деменции у пожилых граждан. Оно включает в себя методики арт-терапии и музыкотерапии, состоит из простых игр, адаптированных и доступных для пожилых. Игры помогут повысить уровень умственной гибкости пациента и его эмоциональный контроль, повысить умения решать проблемы и улучшить внимательность, память и речь.

– Технический ресурс будет оснащен функцией диагностики когнитивных расстройств и ранних признаков деменции. Диагностикой деменции у пожилых людей занимаются профессиональные психологи. А вот играми займутся «серебряные» волонтеры, – рассказала Ксения Аухадиева.

Мобильное приложение будут применять в Тюменском геронтологическом центре и в 25 филиалах фонда, которые работают в муниципальных образованиях региона. Участниками проекта смогут стать более 1,3 тысячи человек.

Отметим, что проект когнитивной IT-лаборатории 55+ направлен в Фонд президентских грантов на первый конкурс 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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