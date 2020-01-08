В школах Тюменского района появились парты героев ВОВ

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:03:21+03:00

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В преддверии 75-летия Победы в нашем регионе стартовал образовательный проект «Парта героя» в рамках федерального проекта «Новая школа». Так, в трех учебных заведениях Тюменского района – винзилинской, борковской и салаирской школах – появились парты героя. Они посвящены землякам, ветеранам Великой Отечественной войны.

Парта героя – это ученический стол с фотографией и биографией героя, участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., или ветерана труда, который был земляком нынешних школьников.

В феврале 2019 года парта героя была установлена в винзилинской школе в память о Григории Ковальчуке, его именем, кстати, и названо учебное учреждение. Григорий Степанович на фронт ушёл добровольцем, был ранен подо Ржевом.

А в мае, накануне Дня Победы, памятный ученический стол появился и в борковской школе, здесь школьники узнают о судьбе Героя Советского Союза Павла Шарова. Он прошел начальную школу в Созоново, а семилетку – в Борках. В августе 1943 года попал на фронт, был командиром эскадрильи. Ему не раз за время боевых действий приходилось сажать свой самолёт на территории врага, чтобы спасти боевых товарищей, сбитых огнем зениток противника. Наш земляк за годы войны совершил 180 (по другим данным – 115) боевых вылетов.

Еще одна парта героя есть в салаирской средней школе, она посвящена уроженцу села Герою Советского Союза Тимофею Несговорову. Он после окончания школы работал в колхозе трактористом, а в августе 1942 года ушел на войну. Тимофей Несговоров героически погиб в возрасте 19 лет. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. В этом году ему исполнилось бы 95 лет.

Парты героев в школах имеют не только высокую историческую ценность. Право сидеть за ними нужно заслужить. Этой чести будут удостоены отличники учебы и активисты, пишет «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU