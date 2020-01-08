В Тюменской области реализуется система сельскохозяйственной потребительской кооперации

8 Янв. 2020 2020-01-08T08:53:23+03:00

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Тюменские фермеры и личные подсобные хозяйства продают свою продукцию на региональном и межрегиональном уровнях. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу Тюменской областной думы, созданная система сельскохозяйственной потребительской кооперации позволяет малым формам хозяйствования региона беспрепятственно продавать произведённый продукт.

Сегодня услугами кооперативов охвачено 72% сельских территорий. Через сеть потребительских кооперативов закупается до 90% молока от общего объёма, который закупается у населения. В 2018 году сельхозкооперативы региона заготовили 41,3 тысячи тонн молока от малых форм хозяйствования, 2,8 тысячи тонн мяса всех видов, 83,5 тонны картофеля и овощей. Малым формам хозяйствования оказано услуг на сумму более 138,5 млн рублей.

С января по сентябрь 2019 года заготовлено 29,9 тысячи тонн молока, 58,1 тонны картофеля и овощей, 1,4 тысячи тонн мяса всех видов. Оказано услуг на сумму 92,6 млн рублей. Объём совокупной деятельности составил почти 961 млн рублей.

Для продвижения продукции сельскохозяйственных потребительских кооперативов созданы все условия. Молоко, которые закупается сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, сбывают на предприятия молочной переработки, мясо – на мясоперерабатывающие предприятия. Также у части кооперативов есть собственные цеха по переработке продукции и собственные торговые точки.

Ещё одним каналом реализации продукции сельхозкооперативов являются ярмарки.

ИСТОЧНИК KP.RU