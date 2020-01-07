Александр Моор поздравил тюменцев со светлым праздником Рождества Христова
Один из самых главных церковных праздников отмечают сегодня православные верующие – Рождество Христово. С ночи на 7 января все храмы. Соборы и церкви были заполнены православными христианами, пришедшими на рождественские службы.
Губернатор Тюменской области от души поздравил всех верующих тюменцев с праздником. Пост с добрыми словами пожеланий он разместил в соцсетях.
- Дорогие тюменцы, поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник создаёт особую атмосферу добра и счастья, дарит тёплые чувства и отличное настроение. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, мир и согласие. С праздником! – обращается глава региона к землякам.
ИСТОЧНИК KP.RU