2020-01-07T11:57:25+03:00
Общество

Александр Моор поздравил тюменцев со светлым праздником Рождества Христова

Он пожелал мира и благополучия
Алена Кульмухаметова
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Александр Моор поздравил тюменцев со светлым праздником Рождества Христова. Фото со страницы Александра Моора в ОКАлександр Моор поздравил тюменцев со светлым праздником Рождества Христова. Фото со страницы Александра Моора в ОК
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Один из самых главных церковных праздников отмечают сегодня православные верующие – Рождество Христово. С ночи на 7 января все храмы. Соборы и церкви были заполнены православными христианами, пришедшими на рождественские службы.

Губернатор Тюменской области от души поздравил всех верующих тюменцев с праздником. Пост с добрыми словами пожеланий он разместил в соцсетях.

- Дорогие тюменцы, поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник создаёт особую атмосферу добра и счастья, дарит тёплые чувства и отличное настроение. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, мир и согласие. С праздником! – обращается глава региона к землякам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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