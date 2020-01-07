7 Янв. 2020 2020-01-07T11:57:25+03:00

Александр Моор поздравил тюменцев со светлым праздником Рождества Христова. Фото со страницы Александра Моора в ОК

Он пожелал мира и благополучия

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Один из самых главных церковных праздников отмечают сегодня православные верующие – Рождество Христово. С ночи на 7 января все храмы. Соборы и церкви были заполнены православными христианами, пришедшими на рождественские службы.

Губернатор Тюменской области от души поздравил всех верующих тюменцев с праздником. Пост с добрыми словами пожеланий он разместил в соцсетях.

- Дорогие тюменцы, поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник создаёт особую атмосферу добра и счастья, дарит тёплые чувства и отличное настроение. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, мир и согласие. С праздником! – обращается глава региона к землякам.

ИСТОЧНИК KP.RU