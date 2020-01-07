Тюменцам советуют кушать супы и печень трески, чтобы не мерзнуть

7 Янв. 2020 2020-01-07T10:23:25+03:00

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Зимой важно правильно питаться, чтобы организм не мерз при минусовых температурах, чтобы энергии хватало не только на согревание, и чтобы не чувствовать постоянный голод.

По словам диетолога Светланы Растоповой, в холода организму нужно значительно больше энергии, чтобы согреваться. Отсюда лишняя трата калорий и может возникать постоянное чувство голода.

Светлана рекомендует в холодное время года, помимо полноценных приемов пищи, устраивать себе перекусы, которые помогут заглушить возникающее чувство голода. Лучше выбрать продукты, содержащие большое количество витаминов и минералов: бананы, сухофрукты, орехи, нежирные йогурты.

Для основных приемов пищи отлично подойдут горячие супы, которые не только хорошо насыщают, но и согревают. За завтраком можно позволить себе кусок сливочного масла или бутерброд с ним, так как в масле много калорий, это поможет сохранить тепло и дать организму дополнительную энергию для согревания морозным утром по пути на работу.

Еще очень полезным зимним продуктом считается печень трески, ведь в ней много омега-3 жирных кислот, которые защищают сосуды от атеросклероза и дают питание телу в холод. А еще печень трески - рекордсмен по содержанию витамина D.

Очень вкусным согревающим в морозы может стать обычный чай, который можно взять с собой в дорогу в термосе. В него можно добавлять мед - натуральный антибиотик, содержащий множество витаминов и микроэлементов, лимон, шиповник – для иммунитета.

Специи, добавленные в чай, - мускатный орех, корень имбиря, корица, гвоздика, кориандр, шафран, кардамон – помогут согреться за счет ускорения обмена веществ, в том числе жирового обмена, пишет «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU