Ишимский Атлас культурного наследия дополнили 230 объектами

7 Янв. 2020 2020-01-07T07:07:30+03:00

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Составители карты культурного наследия Ишима расширили список его объектов почти в восемь раз.

Один из разработчиков проекта «Атлас культурного наследия Тюменской области», старший научный сотрудник Института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва Алевтина Парамонова рассказала, что первоначально список объектов культурного наследия города составлял около 30 объектов, а в составленный атлас вошло уже 230.

- В целом в легенде карты отображено современное деление объектов культурного наследия: памятники истории, архитектуры, учреждения культуры, музеи. Дополнительно выделены стили и направления для объектов архитектуры градостроительства, а также объекты, связанные с именем Петра Ершова. Карты представляют из себя компактные наглядные мини-справочники по историко-культурному наследию города. Могут использоваться как экскурсионные и индивидуальные маршруты, а также для ознакомления с городом обывателей.

В Атласе широко представлена туристическая инфраструктура, указаны гостиницы, кафе, магазины и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU