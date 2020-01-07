Тюменские врачи рассказали, что делать при обморожениях

7 Янв. 2020 2020-01-07T06:03:07+03:00

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Обморозить кожу можно даже при 0 градусов. Но особенно осторожными нужно быть во время экстремально низких температур. Нужно уметь распознавать признаки переохлаждения и обморожения.

Сначала кожа начинает приобретать бледно-синюшный оттенок, температурная, тактильная и болевая чувствительность отсутствуют или резко снижены, при отогревании появляются сильные боли, покраснение и отек мягких тканей.

Дети при переохлаждении становятся вялыми, кожа бледнеет, пульс частый, артериальное давление снижено, температура тела ниже 36° С. Все эти признаки говорят о том, что необходима помощь.

Что делать – рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области. Самое главное - нужно доставить пострадавшего в ближайшее тёплое помещение, снять промёрзшую обувь, носки, перчатки и срочно вызвать скорую помощь.

Если на коже нет пузырей, ее можно согревать теплыми руками, лёгким массажем, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку.

Если обморожение сильное, есть волдыри, то быстрое согревание, массаж или растирание делать не нужно. Наложите на поражённую кожу теплоизолирующую повязку (слой марли, толстый слой ваты, вновь слой марли, а сверху клеёнку или прорезиненную ткань).

Поражённые конечности фиксируют с помощью подручных средств (дощечка, кусок фанеры, плотный картон), накладывая и прибинтовывая их поверх повязки. В качестве теплоизолирующего материала можно использовать ватники, фуфайки, шерстяную ткань и пр.

Нельзя растирать больных снегом, так как кровеносные сосуды кистей и стоп очень хрупки и можно их повредить, а возникающие микроссадины на коже способствуют внесению инфекции.

Нельзя использовать быстрое отогревание обмороженных конечностей у костра, бесконтрольно применять грелки и другие источники тепла, поскольку это ухудшает течение обморожения.

При глубоком обморожении запрещено также втирать масла, жир, растирать кожу спиртом.

ИСТОЧНИК KP.RU