Перед Новым годом по вине мошенников тоболяк остался без фотоаппарата

6 Янв. 2020 2020-01-06T16:38:28+03:00

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Дорогой фотоаппарат житель Тобольска нашел на сайте интернет-магазина. Он внес предоплату и стал ждать посылки, но так и не дождался техники.

По данным УМВД по Тюменской области, в дежурную часть тобольской полиции с сообщением о мошенничестве обратился 48-летний местный житель. Он рассказал, что перед Новым годом решил приобрести фотоаппарат. Подходящую марку и модель он нашел на одной из интернет-площадок по продаже товаров. Продавец сразу потребовал стопроцентную предоплату в размере более 30 тысяч рублей. Тоболяк выслал более 30 тысяч рублей электронным платежом и стал ждать посылки из Хабаровского края. В назначенную дату тоболяк покупку не получил, а злоумышленник заблокировал свой аккаунт.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU