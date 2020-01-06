2020-01-06T16:38:28+03:00
Происшествия

Перед Новым годом по вине мошенников тоболяк остался без фотоаппарата

Мужчина перевел более 30 тысяч рублей незнакомцу
Алена Кульмухаметова
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Перед новым годом по вине мошенников тоболяк остался без фотоаппаратаПеред новым годом по вине мошенников тоболяк остался без фотоаппаратаФото: pixabay.com
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Дорогой фотоаппарат житель Тобольска нашел на сайте интернет-магазина. Он внес предоплату и стал ждать посылки, но так и не дождался техники.

По данным УМВД по Тюменской области, в дежурную часть тобольской полиции с сообщением о мошенничестве обратился 48-летний местный житель. Он рассказал, что перед Новым годом решил приобрести фотоаппарат. Подходящую марку и модель он нашел на одной из интернет-площадок по продаже товаров. Продавец сразу потребовал стопроцентную предоплату в размере более 30 тысяч рублей. Тоболяк выслал более 30 тысяч рублей электронным платежом и стал ждать посылки из Хабаровского края. В назначенную дату тоболяк покупку не получил, а злоумышленник заблокировал свой аккаунт.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU

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