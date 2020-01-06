2020-01-06T12:53:46+03:00
Общество

Тюменцы выбрали самую красивую Бабу Ягу

Конкурс красоты проходил в Гилевской роще
Алена Кульмухаметова
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Тюменцы выбрали самую красивую Бабу Ягу. Фото из группы "ФАБРИКА ВОЛШЕБСТВА официальные мероприятия" во "ВКонтакте"Тюменцы выбрали самую красивую Бабу Ягу. Фото из группы "ФАБРИКА ВОЛШЕБСТВА официальные мероприятия" во "ВКонтакте"
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Три десятка волшебниц от метра ростом и выше приняли участие в конкурсе красоты среди Бабок Ежек «Красота страшная сила».

Все участницы конкурса предпочли добираться до места шабаша не в ступе с метлой, а на альтернативном транспорте: автомобилях и автобусах. Кстати, пассажиры 27 маршрута с удивлением оглядывались на очаровательных Бабок Ежек с метлами в салоне.

На конкурс заявились 30 участниц Фото: Алена Кульмухаметова

На конкурс заявились 30 участницФото: Алена Кульмухаметова

Организаторы из тюменской «Фабрики волшебства» корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмени» рассказали, что возрастных организаций для участниц не было. Конкурс проходит второй год подряд.

На дефиле вышли совсем юные бабки Ежки и опытные волшебницы. Красотки в невероятно ярких костюмах, пестрых платках задорно танцевали и веселились в волшебном кругу. Каждая показала свои умения летать на метле, заразила позитивом гостей Гилевской рощи импровизацией и совсем не испугала детишек.

Юные Бабки Ежки поразили зрителей игрой Фото: Алена Кульмухаметова

Юные Бабки Ежки поразили зрителей игройФото: Алена Кульмухаметова

Маленькие волшебницы не уступали в умении творить чудеса своим «коллегам». По итогу конкурса все юные Бабки Ежки получили подарки и дипломы участников. Взрослые участницы поделили три призовых места.

Победительницей прошлого года стала Людмила. Отметим, что в прошлом году она также завоевала титул самой красивой Бабы Яги Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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