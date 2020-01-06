В Ишиме в дом пенсионерки под видом газовщика пробрался вор
В дежурную часть полиции города Ишима поступило заявление от 56-летней местной жительницы. Пенсионерка заявила полицейским, что у нее украли телефон.
По данным УМВД Тюменской области, накануне к жительнице Ишима в дом пришел молодой человек, который представился сотрудником газовой компании. Женщина провела газовщика в бойлерную, где он якобы осмотрел оборудование, проверил на нем пломбы и ознакомился с документацией. После его ухода заявительница обнаружила пропажу телефона стоимостью 3 тысяч рублей и обратилась в полицию.
Оперативники по горячим следам установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый неработающий местный житель. Похищенное обнаружено по месту проживания фигуранта и возвращено владелице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU