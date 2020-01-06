В Тюмени выброшенные елки будут вывозить бесплатно

6 Янв. 2020 2020-01-06T11:35:15+03:00

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Тюменцам разрешили выбросить елку на мусорные площадки. В контейнеры и за город выбрасывать деревца нельзя.

В пресс-службе регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ОО «ТЭО» рассказали, что елку нужно оставлять возле контейнерных площадок. Все выброшенные деревца вывезут транспортировщики мусора вместе с крупногабаритными отходами в соответствии с графиком работы.

Важно и то, что услуга по вывозу елок, оставленных на контейнерных площадках оказывается без дополнительной оплаты и по мере появления деревьев на площадках для мусора. Главное - не выкидывать хвойные в непредназначенных для отходов местах.

Кроме того, тюменцам, которые заметили, что мусор давно не вывозился, нужно обратиться к регоператору через единую диспетчерскую службу, которая будет работать с 7:00 до 22:00 вне зависимости от праздничных дней: 8-800-250-7326, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU