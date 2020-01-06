2020-01-06T08:31:49+03:00
Общество

Тюменский врач дала больной пенсионерке деньги на проезд до дома

Пожилую женщину привезли на «скорой» из поселка
Алена Кульмухаметова
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Тюменский врач дала больной пенсионерке деньги на проезд до домаТюменский врач дала больной пенсионерке деньги на проезд до домаФото: pixabay.com
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Жительница поселка Московский Гульсина Аргынбаева утром пошла в поликлинику на ЭКГ, но внезапно пожилой женщине стало плохо. «Скорая» доставила ее в железнодорожную больницу Тюмени.

Врачи осмотрели Гульсину и назначили лечение – 16 часов капельницы. Когда пенсионерке стало лучше, врач расспросила ее о самочувствии и узнала, что у пациентки нет денег на обратную дорогу в поселок. Пенсионерка вышла из дома без наличных и банковской карты.

Вернуться домой помогла дежурный врач – она дала денег на дорогу пациентке. Пожилая женщина только дома узнала, что ее доброго врача зовут Елена Ивановна Мирзина.

Добавим, что пенсионерка не осталась в долгу, вернув деньги на проезд коробкой конфет, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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