Во время диспансеризации у тюменцев выявили 870 случаев онкологии

5 Янв. 2020 2020-01-05T06:09:57+03:00

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В мае 2019 года был введен новый порядок проведения диспансеризации. Взрослые от 18 до 39 лет могут проходить это обследование раз в три года, а те, кто старше - каждый год.

Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, в Тюменской области диспансеризацию проводят 29 медицинских организаций. На начало декабря в регионе прошли диспансеризацию взрослого населения свыше 361 тысяч человек из 374,5 подлежащих обследованию (96,5%). Практически все тюменцы узнали свой рост, вес, уровень сахара и холестерина в крови. Прошли ЭКГ и флюорографию.

Благодаря усилению диагностических возможностей, по результатам осмотров впервые зарегистрировано 28067 случаев различных заболеваний, в том числе 11 случаев туберкулёза, 974 случая новообразований, в том числе 870 - злокачественных, при этом важно, что последние часто выявляются на ранних стадиях.

Среди выявленных заболеваний лидирующие позиции занимают болезни системы кровообращения, болезни эндокринной системы (в т.ч. диабет), органов мочеполовой системы, болезни органов пищеварения, болезни органов дыхания. После диспансеризации на лечение было направлено более 117 тысяч человек, а специализированное или даже высокотехнологичное лечение понадобилось 4390 тюменцам.

ИСТОЧНИК KP.RU