5 Янв. 2020 2020-01-05T05:58:14+03:00

Погода в Тюмени 5 января 2020 года: тепло и облачно Фото: pixabay.com

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В воскресенье 5 января в Тюмени облачная погода, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, - 1 градусов.

По югу Тюменской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, в отдельных районах гололедные явления, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, температура воздуха днем составит +1, -4 градусов.

В народном календаре 5 января празднуется День Федула Зимнего. По погоде этого дня судят, каким будет ноябрь. Если ясно и морозно, то в ноябре будет солнечно и относительно тепло. Если же сыро и слякоть, то будет предпоследний месяц года дождливым и промозглым.

ИСТОЧНИК KP.RU