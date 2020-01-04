В аэропорту «Рощино» семейная пара из Тюмени едва не устроила драку

4 Янв. 2020 2020-01-04T16:33:16+03:00

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Отпуск во Вьетнам напрочь испортила себе молодая семейная из Тюмени еще до посадки в самолет. Чета устроила ссору прямо в аэропорту «Рощино».

По данным МВД на транспорте УрФО, 34-летний тюменец и его 32-летняя спутница должны были ночью вылетать рейсом «Тюмень – Нячанг (Вьетнам)». Однако еще до посадки, находясь на втором этаже в накопителе международного сектора, пара внезапно поссорилась. Очевидцы сообщают, что крики и мат были слышны на все здание. Супруги едва не подрались, но в это время подоспела транспортная полиция.

Скандалистов забрали в Линейное отделение полиции, где на них составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».

ИСТОЧНИК KP.RU