2020-01-04T15:09:58+03:00
Звезды

Артисты Тюменского района готовят к показу уникальную постановку

Масштабная работа ожидается в 2020 году
Алена Кульмухаметова
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Артисты Тюменского района готовят к показу уникальную постановкуАртисты Тюменского района готовят к показу уникальную постановкуФото: pixabay.com
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Под знаком 75-летия Победы в поселке Богандинский пройдет эксклюзивный спектакль с предварительным названием «Теркин – кто же он такой?». Впервые одного и того же персонажа здесь будут играть сразу десять человек.

По словам режиссера, художественного руководителя «Школы ведущих» Натальи Малаховой, артисты покажут Теркина разного - веселого и грустного, храброго и скромного.

Помимо театральной постановки богандинская студия планирует в юбилейный год Победы пройти в Параде наследников Победы. Планируется, что участники шествия, представляющие учреждения и организации поселка, расскажут своими постановками, как победила страна. Добавим, что за 2019 год богандинская «Школа ведущих» выросла с 16 до 22 человек. Что интересно, театральное направление становится все более интересным мальчишкам, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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