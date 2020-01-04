2020-01-04T11:44:38+03:00
Экономика

В Тюменском районе намерены улучшать инвестиционный климат

Советы по развитию предпринимательства созданы в 19 муниципалитетах
Алена Кульмухаметова
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В Тюменском районе намерены улучшать инвестиционный климатВ Тюменском районе намерены улучшать инвестиционный климатФото: pixabay.com
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Итоги работы по созданию благоприятного инвестиционного климата и планы на предстоящий год представители бизнес-сообщества и администрации Тюменского района обсудили на последнем в 2019 году заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной политики.

Замглавы района Сергей Ивченко напомнил, что в 2019 году совет рассматривал такие важные вопросы, как изменения законодательства в части накопления твердых коммунальных отходов, проблемы развития сетей газоснабжения и электроснабжения на территории района и другие.

По данным администрации Тюменского района, советы по развитию предпринимательства созданы в 19 муниципалитетах. Взаимодействие властей с местными советами принесло свои результаты. Так, по результатам обращения предпринимателей к совету Московского МО КФХ «Пчела» получило помощь в получении согласования примыкания сельскохозяйственных земель к областной дороге, ООО «ЖК КЛЕВЕР ПАРК» - в получении согласования реконструкции сети энергоснабжения. В наступившем году советы планируют активизировать работу по реализации на территории района национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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