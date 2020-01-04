2020-01-04T09:13:54+03:00
Звезды

Библиотеки Ишима работают почти все праздничные дни

Читателей ждут за книгами и на мастер-классы
Алена Кульмухаметова
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Библиотеки Ишима работают почти все праздничные дниБиблиотеки Ишима работают почти все праздничные дниФото: pixabay.com
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Ишимцам есть где провести длинные новогодние каникулы. Библиотеки города приглашают горожан на праздничные программы, мастер-классы и, конечно же, за книгами.

По словам главного библиотекаря центральной библиотеки Ларисы Грековой, все библиотеки Ишима будут работать в новогодние каникулы, кроме 1, 2 и 7 января по установленному графику.

Так, уже с 3 по 14 января библиотеке имени Анатолия Васильева развернется фотозона «Новогодний серпантин».

4 января желающих ждут на новогоднюю игру-бродилку со скретч слоем «Праздничный позитивиум» и мастер-класс «Рождественский шеби шик» в отделе семейного чтения, а также на мастер-класс по изготовлению рождественского ангела и в творческую лабораторию «Новогодоведение», сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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