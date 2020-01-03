2020-01-03T15:51:48+03:00
Здоровье

Онкологи проводят тюменцам уникальные пластические операции

Каждая операция длится по 12-15 часов
Алена Кульмухаметова
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Онкологи проводят тюменцам уникальные пластические операцииОнкологи проводят тюменцам уникальные пластические операцииФото: pixabay.com
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Хирургами второго онкологического отделения с начала 2019 года проведено 25 микрососудистых пластических операций. Пластика помогла вернуться к полноценной жизни пациентам с тяжелым онкологическим диагнозом.

В пресс-службе тюменского Многопрофильного клинического медицинского центра «Медицинский город» рассказали, что пластическая микрохирургия была внедрена в работу их центра всего год назад.

Необходимость в проведении пластической операции у онкобольных возникает тогда, когда врачам не удается спасти пораженный опухолью орган. Особенно актуально пластическое замещение послеоперационных дефектов для пациентов с опухолями органов головы и шеи. Например, благодаря внедрению в работу отделения микрососудистых пластических операций, онкологам удалось освоить восстановление языка, дна полости рта, пищевода и устранение больших дефектов кожных покровов.

Каждая такая операция длится порядка 12-15 часов. Онкологи берутся за сложные случаи. Так, в конце года врачи смогли выполнить практически ювелирную работу по сшиванию сосудов головы с сосудами кожно-мышечных лоскутов, взятых из бедра и живота пациентки. Операция прошла удачно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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