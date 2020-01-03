Тысячи тюменцев получили рекомендации по ведению здорового образа жизни

3 Янв. 2020 2020-01-03T12:34:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты Центра медицинской профилактики организовали для жителей Тюменской области более 1000 мероприятий. В 2019 году успешно выполнены проекты «Академия здоровья», «Здоровый студент», вита-боксы «Я вырасту здоровым» для школьников, а еще было организовано около 60 «Палаток здоровья».

По словам секретаря Центра медицинской профилактики ГАУЗ ТО «МКДЦ» Натальи Тимофеевой, палатки работали в торговых центрах, на праздновании 75-летия Тюменской области, на «Кроссе нации». Тысячи тюменцев получили рекомендации по результатам экспресс-скрининговых обследований от специалистов по здоровому образу жизни, врачей по медицинской профилактике и их коллег других специальностей.

У тюменцев в палатках здоровья выявляют факторы риска: измеряют рост, вес, рассчитывают индекс массы тела, определяют водно-жировой баланс, биологический возраст, измеряют артериальное давление, устанавливают степень загазованности легких угарным газом у курильщиков, обследуют функциональное состояние сердечно–сосудистой системы, определяют уровень стресса. Специалисты дают краткие консультации.

Добавим, что в новом, 2020 году специалисты по медицинской профилактике и общественному здоровью приглашают к сотрудничеству предприятия, профессиональные образовательные учреждения, школы и всех, кто заботится о здоровье и понимает, что заболевания лучше предупредить.

ИСТОЧНИК KP.RU