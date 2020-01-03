2020-01-03T09:22:47+03:00
Общество

Сибирский Дед Мороз ждет в свою резиденцию тоболяков и гостей города

Он дарит право загадать заветное желание в волшебной башне
Алена Кульмухаметова
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Сибирский Дед Мороз ждет в свою резиденцию тоболяков и гостей городаСибирский Дед Мороз ждет в свою резиденцию тоболяков и гостей городаФото: Алена Кульмухаметова
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Сибирский волшебник Мороз-воевода ждет жителей Тобольска и гостей города в своей резиденции в новогодние каникулы.

Специалист по связям с общественностью администрации города Юрий Аверин рассказал, что в новогодней программе предлагается более сорока различных мероприятий, которые проходят на территории Тобольского кремля. Гости города для удобства могут разместиться в гостиницах неподалеку. История Морозы-воеводы можно узнать из нашего мультфильма.

Сказочный волшебник приглашает в свою резиденцию повеселиться. Стать участниками старинных сибирских игр, отведать гостинцев от «печки-матушки», посетить «жгучие» мастер-классы, создать своими руками «кружевную сказку», познакомиться с историей праздничных традиций и почувствовать себя героем настоящей зимней сказки смогут гости всех возрастов.

Зимний кудесник и его добрые помощники рассказывают гостям о самых волшебных явлениях, которые происходят в природе. Почему нет двух одинаковых снежинок, почему блестит снег? Только в школе воеводческих чудес можно прочесть невидимые послания, растопить ледяной замок и спуститься в замерзший тайник. Всем ее выпускникам Мороз-воевода дарит право загадать заветное желание в волшебной башне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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