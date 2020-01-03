Сибирский Дед Мороз ждет в свою резиденцию тоболяков и гостей города
Сибирский волшебник Мороз-воевода ждет жителей Тобольска и гостей города в своей резиденции в новогодние каникулы.
Специалист по связям с общественностью администрации города Юрий Аверин рассказал, что в новогодней программе предлагается более сорока различных мероприятий, которые проходят на территории Тобольского кремля. Гости города для удобства могут разместиться в гостиницах неподалеку. История Морозы-воеводы можно узнать из нашего мультфильма.
Сказочный волшебник приглашает в свою резиденцию повеселиться. Стать участниками старинных сибирских игр, отведать гостинцев от «печки-матушки», посетить «жгучие» мастер-классы, создать своими руками «кружевную сказку», познакомиться с историей праздничных традиций и почувствовать себя героем настоящей зимней сказки смогут гости всех возрастов.
Зимний кудесник и его добрые помощники рассказывают гостям о самых волшебных явлениях, которые происходят в природе. Почему нет двух одинаковых снежинок, почему блестит снег? Только в школе воеводческих чудес можно прочесть невидимые послания, растопить ледяной замок и спуститься в замерзший тайник. Всем ее выпускникам Мороз-воевода дарит право загадать заветное желание в волшебной башне.
ИСТОЧНИК KP.RU