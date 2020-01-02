2 Янв. 2020 2020-01-02T18:01:24+03:00

Тюменская область будет делиться опытом с регионами, как работать с семьями и детьми Фото: pixabay.com

В городе популярны форумы для подростков и родителей

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Тюменские технологии работы с семьей и детьми признаны на федеральном уровне и рекомендованы Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов для применения другими субъектами.

По информации департамента социального развития Тюменской области, проект «Региональная практика организации межведомственного взаимодействия в вопросах раннего выявления семейного неблагополучия в Тюменской области (2014–2018 годы)» стал одним из победителей конкурса, организованного АСИ в 2019 году.

Опыт работы Тюменской области по внедрению современных способов профилактики и преодоления различных видов угроз безопасности детей получил высокую оценку на Х всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства».

Регион признан лидером в номинации «Ценю жизнь!», а также специальной номинацией «Уникальный электронный методический ресурс» отмечено эффективное применение тюменцами электронных ресурсов для методического обеспечения работы с семьей и детьми.

Добавим, что у тюменцев возрастает интерес к родительским и подростковым форумам: в мае 2019 года в ДК «Нефтяник» был организован первый форум для подростков «#ЯЗДЕСЬ», собравший более тысячи ребят. В октябре там же состоялся второй родительский форум «Подростки – родители – Rock’n’Roll», который собрал более 2,5 тысячи тюменцев.

ИСТОЧНИК KP.RU