Фотоквест, зимние игры и забавы ждут юных викуловчан на досуговой площадке

2 Янв. 2020 2020-01-02T07:26:25+03:00

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Досуговая площадка для детей откроется в Викуловском районном Доме культуры 3 января. Она сможет принять до 40 ребят.

Заведующая досугового отдела Викуловского Дома культуры Анастасия Шипачева рассказала, что площадка будет работать все зимние каникулы. Открытие начнется с детского снежного шоу.

- Гостей встретят три милых зайца, они будут проводить с детьми различные интерактивы, флешмобы, сварят компот смелости из морковок. Будут лепить снежки, катать снеговиков. Запланирован показ мультфильмов, - рассказала она. Все дни викуловских ребят ждут новые приключения на площадке. Так, 6 января пройдет программа «Алиса в стране рождественских чудес».

7 января в Викуловском ДК пройдет новогодний фотоквест «Рождество с другой стороны» - дети с помощью телефонов они через QR-коды найдут задания, выполнят их и получат подарки – сладости.

«Игровая загрузиха» - еще одна программа, ее мы сделали в традиционном народном стиле. Будет еще музыкальный батл «Новогодний рататуй», он будет связан с мышками, так как 2020 год – Год мыши. Две команды будут петь, определится сильнейшая в вокале. Устроим детскую вечеринку «Маус пати» 10 января.

Работа досуговой площадки завершится игровой программой «Снегобусины» 12 января, сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU