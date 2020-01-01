2020-01-01T14:46:47+03:00
Общество

Тюменский трихолог рассказал о лечебном свойстве шампуней

Количество, структура и цвет волос в человеке заложены генетически
Алена Кульмухаметова
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Тюменский трихолог рассказал о лечебном свойстве шампунейТюменский трихолог рассказал о лечебном свойстве шампунейФото: pixabay.com
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Стоит ли верить рекламе и покупать шампуни и другие средства для волос, которые, якобы, могут помочь стать локонам блестящими и здоровыми? Что поможет улучшить волосы, интернет-порталу «Мегатюмень» рассказала трихолог Алена Пономарева.

- Структура, цвет, количество волос в человеке заложены генетически и поменять их с помощью каких-то средств не получится, - говорит специалист. – Но и корневая система должна быть крепкая, однако последние исследования доказывают, что сейчас у людей корни волос стали слабее, отсюда проблемы их ослаблением, выпадением.

Шампуни же предназначены только для гигиены, что бы на упаковке ни было написано и что бы ни обещал производитель в яркой рекламе. Максимум, какую пользу они могут принести для здоровья волос – подпитать их витаминами.

По словам врача, лечебным свойством обладают только специальные трихологические препараты, имеющие сертификаты соответствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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