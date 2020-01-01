2020-01-01T17:42:12+03:00
Общество

За безопасностью детей в школьные каникулы следят тюменские автоинспекторы

Ребятам вручают световозвращательные элементы
Алена Кульмухаметова
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За безопасностью детей в школьные каникулы следят тюменские автоинспекторыЗа безопасностью детей в школьные каникулы следят тюменские автоинспекторыФото: pixabay.com
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Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области в каникулы следят за безопасностью дорожного движения для детей и родителей в местах зимнего отдыха жителей региона.

Усиленные посты стражей правопорядка можно встретить у елок, ледовых городков, мест массовых гуляний и праздников. Автоинспекторы проводят разъяснительную работу, мастер-классы, распространяют тематические памятки и открытки.

Как рассказали в профильном ведомстве, в этих акциях принимают участие родители, общественники и волонтеры. Чтобы обезопасить пешеходов в темное время суток, им вручают cветовозвращающие приспособления, делающие людей заметными на темной дороге для водителей.

Всего, в 2019 году в рамках государственной программы Тюменской области «Повышение безопасности дорожного движения» приобретены более 25-ти тысяч световозвращающих брелков и значков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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