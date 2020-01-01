2020-01-01T14:19:17+03:00
Общество

В Тюмени открывается «Музейный сезон»

На каникулах для детей будут организованы веселые занятия
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени открывается «Музейный сезон»В Тюмени открывается «Музейный сезон»Фото: pixabay.com
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В детском центре «Музейляндия» и Историческом парке «Россия – Моя история» 2 января стартует зимний каникулярный проект «Музейный сезон» - своеобразный городской детский лагерь дневного пребывания.

Как рассказали в департаменте культуры Тюменской области, проект рассчитан на шесть дней для ребят от 7 до 12 лет. На каникулах для них будут организованы веселые занятия. Начиная с танцевальных зарядок, мастер-классов, традиционных автобусных и музейных экскурсий и зимних прогулок, заканчивая модными сегодня квестами, спортивными состязаниями и т.д.

По окончании проекта им вручат диплом о прохождении курса в школе магии и истории «Тибидохс» и, конечно, памятные призы и подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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